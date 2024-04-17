Тренд сезону – червона сукня: з якою зачіскою та макіяжем її стилізувати
Джерело:Катерина Тишкевич
Акторка Катерина Тишкевич, яка бореться з хронічним головним болем, зачарувала публіку результатом нової фотосесії. Вона постала перед камерою у сукні трендового червоного кольору.
Дівчина продовжує лікування хронічного головного болю, однак не падає духом. Інколи Катерина тішить шанувальників стильними кадрами.
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Стильний look Катерини Тишкевич
Акторка опублікувала в соцмережах серію фото, які зробила в білосніжній студії. Катерина постала перед камерою у довгій сукні плісе трендового червоного кольору. Таке вбрання вдало підкреслило фігуру акторки. Волосся Тишкевич вклала назад, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і малиновим блиском на губах. Довершила жіночний і спокусливий аутфіт вишуканими сережками.
Катерина Тишкевич на фотосесії / Фото з інстаграму акторки
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