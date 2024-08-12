Влада Зінченко засвітилася в Санторіні у вишуканій сукні: незабутній образ
Джерело:Влада Зінченко
Дружина українського футболіста, захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка часто демонструє свої образи в мережі. Молода матуся показала новий аутфіт в інстаграмі, за яким стежить 700 тисяч користувачів.
Тележурналістка Влада Зінченко відправилася на відпочинок у Санторіні. Цей мальовничий острів у Греції є доволі відомим серед селебретіз, бо захоплює білими будинками із синіми дахами та бірюзовим Егейським морем.
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Знаменитість не дуже активно ділиться своїм щоденним життям в інстаграм-сторіс, втім показала кадр з одного з найгарніших островів Греції в бездоганному вбранні.
Образ Влади Зінченко
Красуня обрала для себе вишиту світлу сукню-вишиванку, розшиту великими жовтими квітами. Плаття довжини міді було оздоблене пухнастою деталлю, а верх плаття оголював плечі.
До цього образу Влада підібрала жовті босоніжки, а look довершила срібним годинником. Сукня білявки дуже нагадує вироби української дизайнерки Юлії Магдич. Дружина Зінченка є прихильницею вбрання від львівської мисткині, втім на фото вона не відзначила від якого бренду придбала річ.
Прихильники в коментарях вже засипали Владу Седан приємними коментарями.
- "Які кольори";
- "Красивезноооооо";
- "Вауууу, Владо як завжди чарівна";
- "Владо, ви неймовірна";
- "Прекрасна, чарівна".
Розкішний образ Влади Зінченко / Фото з інстаграму знаменитості
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