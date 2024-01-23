Блейзер повинен бути в гардеробі у кожної дівчини. Якщо ж його у вас немає, то ситуацію треба швидко виправляти. У весняно-літньому сезоні жакети вільного крою ще залишаться в моді, але поміж тим на модну арену виходять приталені блейзери, які підкреслюватимуть жіночність.

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У своїх колекціях бренди представили жакети з різноманітних тканин: шкіри, вовни, атласу, крепу. Їх можна інтегрувати для денного чи вечірнього виходу.

Prada представили серію приталених блейзерів, скомбінувавши їх з мінішортами та поясом з довгою бахромою. Schiaparelli поєднали силуетний жакет з широкими штанами. А от Alexander McQueen продемонстрували силуетний блейзер, що спокусливо підкреслював жіночі вигини.



Актуальні жакети на весну / Фото Vogue



Актуальні жакети на весну / Фото Vogue

До найцікавіших приталених жакетів належить картатий жакет від Loewe, який буде гарно поєднуватися з білими футболками, джинсами чи лоферами. Якщо хочете обирати святкову модель, то краще зосередити увагу на білосніжному варіанті. Саме такий жакет представив бренд Givenchy.



Актуальні жакети на весну / Фото Vogue



Актуальні жакети на весну / Фото Vogue

Окрім жакетів, цього року в моді будуть широкі пояси на стегнах, масивні сережки, лофери та вбрання зеленого кольору. Як виглядають ці речі – дивіться детальніше в нашому матеріалі.