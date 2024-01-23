Блейзер повинен бути в гардеробі у кожної дівчини. Якщо ж його у вас немає, то ситуацію треба швидко виправляти. У весняно-літньому сезоні жакети вільного крою ще залишаться в моді, але поміж тим на модну арену виходять приталені блейзери, які підкреслюватимуть жіночність.

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У своїх колекціях бренди представили жакети з різноманітних тканин: шкіри, вовни, атласу, крепу. Їх можна інтегрувати для денного чи вечірнього виходу.

Prada представили серію приталених блейзерів, скомбінувавши їх з мінішортами та поясом з довгою бахромою. Schiaparelli поєднали силуетний жакет з широкими штанами. А от Alexander McQueen продемонстрували силуетний блейзер, що спокусливо підкреслював жіночі вигини.

Актуальні жакети на весну
Актуальні жакети на весну / Фото Vogue

Актуальні жакети на весну
Актуальні жакети на весну / Фото Vogue

До найцікавіших приталених жакетів належить картатий жакет від Loewe, який буде гарно поєднуватися з білими футболками, джинсами чи лоферами. Якщо хочете обирати святкову модель, то краще зосередити увагу на білосніжному варіанті. Саме такий жакет представив бренд Givenchy.

Актуальні жакети на весну
Актуальні жакети на весну / Фото Vogue

Актуальні жакети на весну
Актуальні жакети на весну / Фото Vogue

Окрім жакетів, цього року в моді будуть широкі пояси на стегнах, масивні сережки, лофери та вбрання зеленого кольору. Як виглядають ці речі – дивіться детальніше в нашому матеріалі.