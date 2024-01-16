Трендові речі якось автоматично роблять наш образ цікавішим. Вони додають особливої родзинки, завдяки якій аутфіт стає довершеним та гармонійним.

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Щоб ви змогли додати до свого образа цікаве вбрання, аксесуар чи колір – радимо звернути увагу на кілька речей, які презентували дизайнери на Тижнях моди.

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Широкий пояс на стегнах

До нас повертаються пояси з нульових, які багато років тому прикрашали туніки та светри. Трендовий пояс треба носити низько на стегнах.



Стильні речі на 2024 рік / Фото Vogue

Приталені жакети

Зверніть увагу на структуровані жакети з великими плечима та тісною талією. Ваш блейзер має бути форми пісочного годинника. Приталені жакети точно будуть у тренді в 2024 році, тож придивляйтеся до них вже зараз.



Стильні речі на 2024 рік / Фото Vogue

Масивні сережки

У моду повертаються сережки, які були модними у 90-х роках. Тепер для того, щоб створити вінтажний образ вам треба одягнути сережки золотистого чи сріблястого кольору, які точно мають виднітися у ваших вухах.



Стильні речі на 2024 рік / Фото Vogue

Лофери

Це взуття є класичним та універсальним, тож має бути у гардеробі кожної модниці. Шукайте для себе базові чорні варіанти чи лофери на платформі.



Стильні речі на 2024 рік / Фото Vogue

Зелений колір

Після популярного рожевого та червоного у моду увійде зелений колір. Він домінував у колекціях багатьох відомих брендів: Gucci, Burberry, Prada, Ferragamo, Marni, Miu Miu та JW Anderson.



Стильні речі на 2024 рік / Фото Vogue