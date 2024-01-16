Трендові речі якось автоматично роблять наш образ цікавішим. Вони додають особливої родзинки, завдяки якій аутфіт стає довершеним та гармонійним.
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Щоб ви змогли додати до свого образа цікаве вбрання, аксесуар чи колір – радимо звернути увагу на кілька речей, які презентували дизайнери на Тижнях моди.
Широкий пояс на стегнах
До нас повертаються пояси з нульових, які багато років тому прикрашали туніки та светри. Трендовий пояс треба носити низько на стегнах.
Стильні речі на 2024 рік / Фото Vogue
Приталені жакети
Зверніть увагу на структуровані жакети з великими плечима та тісною талією. Ваш блейзер має бути форми пісочного годинника. Приталені жакети точно будуть у тренді в 2024 році, тож придивляйтеся до них вже зараз.
Стильні речі на 2024 рік / Фото Vogue
Масивні сережки
У моду повертаються сережки, які були модними у 90-х роках. Тепер для того, щоб створити вінтажний образ вам треба одягнути сережки золотистого чи сріблястого кольору, які точно мають виднітися у ваших вухах.
Стильні речі на 2024 рік / Фото Vogue
Лофери
Це взуття є класичним та універсальним, тож має бути у гардеробі кожної модниці. Шукайте для себе базові чорні варіанти чи лофери на платформі.
Стильні речі на 2024 рік / Фото Vogue
Зелений колір
Після популярного рожевого та червоного у моду увійде зелений колір. Він домінував у колекціях багатьох відомих брендів: Gucci, Burberry, Prada, Ferragamo, Marni, Miu Miu та JW Anderson.
Стильні речі на 2024 рік / Фото Vogue