Якщо ви хочете виглядати як з обкладинки модного журналу, то правильний вибір кольорів грає важливу роль. Дозвольте відтінкам виразити вашу індивідуальність та додати вишуканості у кожен аутфіт.
До теми Весільна мода 2024: які сукні, кольори та аксесуари будуть в тренді
Стилістка Валерія Лакомая розповіла про наймодніші поєднання кольорів зими 2024 року. Нехай вони стануть вашими союзниками в тому, щоб зробити луки цього сезону неповторними. Експериментуйте зі стилем та насолоджуйтеся красою колірних поєднань у кожному вашому образі.
Сірий + червоний
Пристрасний, владний і сексуальний червоний колір був буквально скрізь у нових колекціях – від яскравих до глибоких бордових відтінків. Щоб трохи вгамувати насиченість, комбінуйте його зі спокійним та універсальним сірим.
Темно-синій + чорний
Одне з наймодніших поєднань цього сезону. Це може виглядати як стримано, так і привабливо.
Молочний + коричневий
Коричневий – серед актуальних кольорів зараз. А носити цей шоколадний відтінок краще за все з молочним.
Темно-бірюзовий + вершковий
Це поєднання нагадує патріотичний мікс блакитного та жовтого, але у більш стриманій версії.
Сірий + кемел
Ці два класичні і базові кольори спробуйте цього сезону скомбінувати разом. Прикладом може слугувати колекція Miu Miu осінь-зима 2023/2024. Там сірі худі і світшоти потоваришували з пальтами та шубами відтінку кемел.