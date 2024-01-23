Блэйзер должен быть в гардеробе у каждой девушки. Если его у вас нет, то ситуацию надо быстро исправлять. В весенне-летнем сезоне жакеты свободного кроя еще останутся в моде, но между тем на модную арену выходят приталенные блейзеры, подчеркивающие женственность.

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В своих коллекциях бренды представили жакеты из разных тканей: кожи, шерсти, атласа, крепа. Их можно интегрировать для дневного или вечернего выхода.

Prada представили серию приталенных блейзеров, скомбинировав их с минишортами и поясом с длинной бахромой. Schiaparelli соединили силуэтный жакет с широкими брюками. А вот Alexander McQueen продемонстрировали силуэтный блейзер, соблазнительно подчеркивающий женские изгибы.

Актуальные жакеты на весну
Актуальные жакеты на весну / Фото Vogue

Актуальные жакеты на весну
Актуальные жакеты на весну / Фото Vogue

К самым интересным приталенным жакетам относится клетчатый жакет Loewe, который будет хорошо сочетаться с белыми футболками, джинсами или лоферами. Если хотите выбирать праздничную модель, то лучше сосредоточить внимание на белом варианте. Именно такой жакет представил бренд Givenchy.

Актуальные жакеты на весну
Актуальные жакеты на весну / Фото Vogue

Актуальные жакеты на весну
Актуальные жакеты на весну / Фото Vogue

Кроме жакетов, в этом году в моде будут широкие пояса на бедрах, массивные серьги, лоферы и наряды зеленого цвета. Как выглядят эти вещи – смотрите подробнее в нашем материале.