5 головних трендів літа, які мають бути в кожної модниці: стильні приклади

Кожного літа дизайнери роблять все для того, щоб наші образи були насичені різноманітними модними трендами, які підкреслять індивідуальність та будуть для нас комфортними.

Щоб створити унікальний та неповторний образ цього літа, радимо вам звернути увагу на 5 найважливіших тенденцій, які панують у світі моди, пише Fashion 24.

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Білі сукні

Такі плаття є найпопулярнішими влітку 2024 року. Цей стильний та універсальний елемент гардероба чудово підходить для сонячних днів. Обирайте для себе прості та лаконічні силуети без зайвих деталей та робіть акцент лише на чистоту ліній та форм.



Трендовий одяг на літо 2024 рік / Фото Pinterest

Червоний колір

Яскравий червоний помітно закорінився цього року та не буде виходити з трендів. Щоб отримати стильний вигляд, придбайте для себе футболку червоного кольору, сукню, сумку, взуття чи головний убір.



Красивий одяг на літо 2024 рік / Фото Pinterest

Кроше

Техніка кроше (в’язання гачком) знову повертається в моду. Поєднання ретро-естетики та сучасних елементів створюють унікальний стиль. До головних речей на літо належать сукні, топи, купальники, спідниці та сумки.



Трендовий одяг на літо 2024 рік / Фото Pinterest

Леопардовий принт

Ефектний анімалістичний принт все ще залишається в моді. Він додасть образу певної сміливості. Щоб інтегрувати принт у свій гардероб, обирайте для себе шовкові сукні, спідниці чи купальники. Для того, щоб вийшов сміливий та гармонійний образ – поєднуйте з базовим вбранням.



Модний одяг на літо 2024 рік / Фото Pinterest

Шорти-бермуди

Такі шорти ідеально підходять для повсякденного та формального носіння. Обирайте для себе вільний крій, який забезпечить вам комфорт та легкість рухів.



Трендовий одяг на літо 2024 рік / Фото Pinterest

Які ще тренди будуть влітку 2024 року