Фатальна спокуса: Тіна Кароль вразила фотосесією у відвертій сукні
Джерело:Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль вчергове вразила прихильників жіночим образом. Зірка українського шоу-бізнесу любить фотографуватися у речах, які підкреслюють її харизму та витонченість.
Тіна Кароль часто робить модні світлини в розкішному вбранню у відомого фешн-фотографа та портретиста Михайла Федорака.
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Виконавиця опублікувала в інстаграмі кілька кадрів, які зробила у студії в сексуальному та відвертому вбранні, яке їй дуже личить.
Образ Тіни Кароль
Для фотосесії Тіна Кароль обрала для себе білосніжну сукню на тонких бретелях від магазину Helen Marlen, в якому зібрані товари від світових брендів.
Цього разу відома білявка не лише зробила ставку на виріз, який підкреслює зону декольте, але й обрала сукню, яка відкриває талію та навіть сідниці. Виріб оздоблений спереду та ззаду рюшами, тож додає образу романтичності.
Тіна Кароль розпустила волосся та вклала його в легкі кучері, а на обличчі зробила природний макіяж з акцентом на червону губну помаду.
Відвертий образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки
Прихильники, як завжди, написали чимало приємних слів в коментарях та зазначили, що фотосесія в такій сукні є невимовно красивою.
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