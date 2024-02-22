У жакеті та шовковій сукні: Тіна Кароль показала нові кадри з фотосесії
Джерело:Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль обожнює демонструвати жіночні образи, тож кожного разу з’являється перед камерою фотографа у речах, які якнайкраще підкреслюють її витонченість та харизму.
Українська виконавиця вже не вперше показує своїй аудиторії світлини, які зробив для неї відомий фешн-фотограф і портретист Михайло Федорак.
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Зірка опублікувала в інстаграмі студійні фото в елегантному та дещо сексуальному вбранні, яке їй дуже пасує.
Образ Тіни Кароль
Для фотосесії співачка обрала для себе шовкову мінісукню на бретелях від магазину Helen Marlen, в якому зібрані товари від світових брендів. Як завжди, Тіна обрала сукню з чималим вирізом, яка підкреслила її зону декольте.
Співачка позувала сидячи на кріслі, тож зверху накинула класичний піджак чорного кольору від українського бренду BAZHANE, який з’явився в Україні у 2019 році. Нещодавно шубу від цього бренду одягала американська акторка Келлі Разерфорд.
Тіна Кароль лише розпустила волосся та позувала перед камерою з природнім мейком та без жодних прикрас. Серію світлин виконавиця підписала роздумами про харизму.
Різноманітність смаків, породжує найкраще. Не втрачати своєї особистості та протиріччя у характеру - це харизма,
– написала співачка.
Прихильники обожнюють світлини Тіни Кароль, тож написали їй чимало приємних слів у коментарях:
- "Дуже красива";
- "Неймовірна";
- "Яка гарна";
- "Неперевершена";
- "Найкраща".
Ніжний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки
Ніжний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки
Останні образи Тіни Кароль
- Тіна Кароль позувала у червоній латексній сукні-бюстьє довжини міді від українського бренду Nue за 19 тисяч гривень.
- Співачка одягнула білу довгу дублянку з овчиною від українського бренду GOT’S label за 48 тисяч гривень.
- Виконавиця постала перед прихильниками у сукні максі, де акцентною частиною було декольте.