У жакеті та шовковій сукні: Тіна Кароль показала нові кадри з фотосесії

Співачка Тіна Кароль обожнює демонструвати жіночні образи, тож кожного разу з’являється перед камерою фотографа у речах, які якнайкраще підкреслюють її витонченість та харизму.

Українська виконавиця вже не вперше показує своїй аудиторії світлини, які зробив для неї відомий фешн-фотограф і портретист Михайло Федорак.

Читайте також Зірка тіктоку переклала хіт Тіни Кароль на українську: як тепер звучить пісня

Зірка опублікувала в інстаграмі студійні фото в елегантному та дещо сексуальному вбранні, яке їй дуже пасує.

Образ Тіни Кароль

Для фотосесії співачка обрала для себе шовкову мінісукню на бретелях від магазину Helen Marlen, в якому зібрані товари від світових брендів. Як завжди, Тіна обрала сукню з чималим вирізом, яка підкреслила її зону декольте.

Співачка позувала сидячи на кріслі, тож зверху накинула класичний піджак чорного кольору від українського бренду BAZHANE, який з’явився в Україні у 2019 році. Нещодавно шубу від цього бренду одягала американська акторка Келлі Разерфорд.

Тіна Кароль лише розпустила волосся та позувала перед камерою з природнім мейком та без жодних прикрас. Серію світлин виконавиця підписала роздумами про харизму.

Різноманітність смаків, породжує найкраще. Не втрачати своєї особистості та протиріччя у характеру - це харизма,

– написала співачка.

Прихильники обожнюють світлини Тіни Кароль, тож написали їй чимало приємних слів у коментарях:

"Дуже красива";

"Неймовірна";

"Яка гарна";

"Неперевершена";

"Найкраща".



Ніжний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Ніжний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки

Останні образи Тіни Кароль