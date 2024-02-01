З чим поєднати білі штани: чарівний образ показує Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова продемонструвала у своєму інстаграмі новий образ. Співачка одягнула світле вбрання, яке чудово підійде для весняного сезону.

Такий аутфіт зможе повторити кожна дівчина, адже він легкий та простий у стилізації. А ще він складається з речей, які знайдуться в гардеробі кожної дівчини.

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Образ Світлани Тарабарової

Співачка одягнула білі широкі штани, які поєднала зі светром з горловиною в чорно-білі смужки. Аутфіт знаменитість доповнила чорними босоніжками. Світлана обрала для себе светр оверсайз, тож верх заправила в штани. Волосся вона задля ефектності залишили заправленим в горловині светра. Очі артистка підкреслила за допомогою чорних стрілок.

Фото були зроблені у студії, тож, ймовірно, Світлана підібрала цей образ для фотосесії. Втім таку стилізацію можна сміливо повторювати вже навесні.

На нову фотосесію співачки вже відреагували її прихильники та написали багато приємних слів в коментарях.

"Красива така, фантастична бейба";

"Яка гарна";

"Неймовірна".

Як повторити образ

Для світлого образу вам знадобляться лише білі штани та светр у смужку, а для темного треба буде замінити look чорними штанами палаццо. Смугасті светри вже кілька сезонів не виходять з моди, тож можете сміливо їх застосовувати у своїх образах.

Замість теплого варіанту одягу, можете обрати тонший лонгслів або футболку, а босоніжки замінити кросівками. Варіантів є безліч, важливо лише підібрати те, що підійде саме вам.