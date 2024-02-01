Такой аутфит сможет повторить каждая девушка, ведь он легкий и простой в стилизации. А еще он состоит из вещей, которые найдутся в гардеробе каждой девушки.

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Образ Светланы Тарабаровой

Певица надела белые широкие брюки, которые соединила со свитером с горловиной в черно-белые полоски. Аутфит знаменитость дополнила черными босоножками. Светлана выбрала для себя свитер оверсайз, поэтому верх заправила в брюки. Волосы она для эффектности оставила заправленными в горловине свитера. Глаза артистка подчеркнула с помощью черных стрелок.

Фото были сделаны в студии, поэтому, вероятно, Светлана подобрала этот образ для фотосессии. Впрочем такую стилизацию можно смело повторять уже весной.

На новую фотосессию певицы уже отреагировали ее поклонники и написали много приятных слов в комментариях.

"Красивая такая, фантастическая бейба";

"Какая красивая";

"Невероятная".

Как повторить образ

Для светлого образа вам понадобятся только белые брюки и свитер в полоску, а для темного надо будет заменить look черными брюками палаццо. Полосатые свитера уже несколько сезонов не выходят из моды, поэтому можете смело их применять в своих образах.

Вместо теплого варианта одежды, можете выбрать тонкий лонгслив или футболку, а босоножки заменить кроссовками. Вариантов есть множество, важно лишь подобрать то, что подойдет именно вам.