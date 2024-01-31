30-річна знаменитість вирішила потішити себе фотосесію та одягнула спокусливу сукню. Олімпійська чемпіонка позувала перед камерю фотографа у сукні, яка підкреслювала її довгі ноги та зону декольте.

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Образ Анни Різатдінової

Анна Різатдінова одягнула неймовіру чорну сукню від бренду VALERY KŌVALSKA. Вбрання від українського бренду носила Мей Маск, Ксенія Мішина, Злата Огнєвіч, Юлія Саніна та багато інших.

Знаменитість одягнула сукню з об’ємними рукавами-буфами та довгим шлейфом з одного боку. Сукня гарно виділяла струнку фігуру та підкреслювала її довгі ноги. Відвертості сукні надав виріз в зоні декольте.

Аутфіт спортсменка доповнила чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся Анна зібрала у пучок та довершила look ніжними сережками.

Гімнастка не дуже часто ділиться з прихильниками студійними світлинами, тож жартома написала, що вирішила розбавити гімнастичний контент.

"Друзі мені здається, що треба трохи розбавити гімнастичний контент", – написала Різатдінова. Спортсменка має багато прихильників, тож вони вже засипали її приємними коментарями:

"Красуня";

"Декольте класне";

"Чарівна";

"Богиня";

"Шикарна".

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