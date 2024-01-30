Надя Дорофєєва не дуже часто публікує в інстаграмі фотографії з професійних фотосесій. Частіше в її акаунті зʼявляються лайфстайл-світлини. Але деколи вона тішить підписників вишуканими продуманими образами.
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Нова фотосесія співачки
Для зйомки артистка обрала приталену вишневу сукню без рукавів з еластичного поліаміду від Christopher Esber. Вбрання має фактурний декор і металеві вставки спереду. Висока посадка спідниці з драпіруваннями спереду і з боків підкреслює тонку фігуру Дорофєєвої.
На сайті магазину, який у пості відмітила Надя, така сукня зараз на знижці і коштує 24 552 гривні.
Співачка вирішила обійтися без прикрас, проте завершила образ помадою в тон вбрання і зачіскою з ефектом мокрого волосся.
Стильна леді
Надя Дорофєєва присвятила допис роздумам про жіночність і прояви ніжності у стилі:
"Дівчата, а пам‘ятаєте, ми раніше ходили на підборах? Так цікаво, як все змінилося, і ми почали цінувати комфорт, зручність і нарешті – більше приймати себе. Мені це дуже подобається. Але, буду відверта – іноді все ж хочеться побути "леді", бо це якийсь миттєвий ефект перетворення",
– написала артистка.
Такі слова відгукнулися багатьом її підписницям:
- "Обожнюю комфортний одяг, але такі образи також іноді хочеться";
- "За свої майже 18 років ні разу не одягала підбори. Поки розумію що це не моє. Але обожнюю зручне взуття – це кросівки дуже вогонь";
- "Знаю по собі, улюблені джинси і худі завжди з нами, але іноді треба їх скидувати і сяяти. Це заряджає новою енергією";
- "Ой, я пам'ятаю, що все взуття було на високих підборах – дощ, сніг, а я красива на підборах. А зараз тільки на великі свята".