Надя Дорофєєва не дуже часто публікує в інстаграмі фотографії з професійних фотосесій. Частіше в її акаунті зʼявляються лайфстайл-світлини. Але деколи вона тішить підписників вишуканими продуманими образами.

Читайте також Злата Огнєвіч у Львові: Ніколас Карма запитався, скільки коштує її образ

Нова фотосесія співачки

Для зйомки артистка обрала приталену вишневу сукню без рукавів з еластичного поліаміду від Christopher Esber. Вбрання має фактурний декор і металеві вставки спереду. Висока посадка спідниці з драпіруваннями спереду і з боків підкреслює тонку фігуру Дорофєєвої.

На сайті магазину, який у пості відмітила Надя, така сукня зараз на знижці і коштує 24 552 гривні.

Співачка вирішила обійтися без прикрас, проте завершила образ помадою в тон вбрання і зачіскою з ефектом мокрого волосся.

Стильна леді

Надя Дорофєєва присвятила допис роздумам про жіночність і прояви ніжності у стилі:

"Дівчата, а пам‘ятаєте, ми раніше ходили на підборах? Так цікаво, як все змінилося, і ми почали цінувати комфорт, зручність і нарешті – більше приймати себе. Мені це дуже подобається. Але, буду відверта – іноді все ж хочеться побути "леді", бо це якийсь миттєвий ефект перетворення",

– написала артистка.

Такі слова відгукнулися багатьом її підписницям: