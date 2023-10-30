Надя Дорофєєва любить красиво одягатися. Вона часто демонструє своїй 5-мільйонній аудиторії красиві аутфіти, а от для суперфіналу "Голосу країни", який пройшов у Варшаві, співачка обрала ніжну сукню та створила миловидний образ.

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Перед глядачами співачка постала в ефектній чорні мінісукні-бюстьє з оксамиту від бренду Marianna Senchina. Плаття оздоблене кришталевими чашечками ручної роботи червоного кольору у вигляді сердець. На сайті бренду така сукня коштує майже 46 тисяч гривень.

Свій аутфіт Дорофєєва доповнила модним аксесуаром – оксатитовим бантом на волоссі чорного кольору. Ним співачка закріпила передні пасма волосся ззаді та випустила два пасма спереді. Візажистка зробила тренерці "Голосу країни" розкішний макіяж в коричневих відтінках.



Розкішний образ Наді Дорофєєвої / Фото @nadyadorofeeva

Що відомо про 13 сезон "Голосу країни"

Переможцем 13 сезону став Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова. Вперше за час існування проєкту зйомки відбувалися не в Україні, а за кордоном – у Варшаві. Виграний кубок "Голосу країни" переможець розіграє з благодійною метою. Він хоче спрямувати кошти на підтримку наших військових, безпосередньо підрозділу Михайла – "Бойові Бобри".