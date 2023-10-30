Надя Дорофеева любит красиво одеваться. Она часто демонстрирует своей 5-миллионной аудитории красивые аутфиты, а для суперфинала "Голоса страны", который прошел в Варшаве, певица выбрала нежное платье и создала миловидный образ.

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Перед зрителями певица предстала в эффектном черном миниплатье-бюстье из бархата от бренда Marianna Senchina. Платье украшено хрустальными чашечками ручной работы красного цвета в виде сердец. На сайте бренда такое платье стоит около 46 тысяч гривен.

Свой аутфит Дорофеева дополнила модным аксессуаром – оксатитовым бантом на волосах черного цвета. Им певица закрепила передние пряди волос сзади и выпустила две пряди спереди. Визажистка сделала тренеру "Голоса страны" роскошный макияж в коричневых оттенках.



Роскошный образ Нади Дорофеевой / Фото @nadyadorofeeva

Что известно о 13 сезоне "Голоса страны"

Победителем 13 сезона стал Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова. Впервые за время существования проекта съемки происходили не в Украине, а за границей – в Варшаве. Выигранный кубок "Голоса страны" победитель разыграет с благотворительной целью. Он хочет направить средства в поддержку наших военных, непосредственно подразделению Михаила – "Боевые Бобры".