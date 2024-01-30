Надя Дорофеева не очень часто публикует в инстаграмме фотографии с профессиональных фотосессий. Чаще в ее аккаунте появляются лайфстайл-фотографии. Но иногда она радует подписчиков изысканными продуманными образами.
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Новая фотосессия певицы
Для съемки артистка выбрала приталенное вишневое платье без рукавов из эластичного полиамида от Christopher Esber. Наряд имеет фактурный декор и металлические вставки спереди. Высокая посадка юбки с драпировками спереди и по бокам подчеркивает тонкую фигуру Дорофеевой.
На сайте магазина, который в посте отметила Надя, такое платье сейчас на скидке и стоит 24 552 гривны.
Певица решила обойтись без украшений, однако завершила образ помадой в тон наряда и прической с эффектом мокрых волос.
Стильная леди
Надя Дорофеева посвятила пост размышлениям о женственности и проявления нежности в стиле:
"Девушки, а помните мы раньше ходили на каблуках? Так интересно как все изменилось и мы начали ценить комфорт, удобство и наконец больше принимать себя. Мне это очень нравится. Но буду откровенна – иногда все же хочется побыть "леди" потому что это какой-то мгновенный эффект превращения", –
написала артистка.
Такие слова откликнулись многим ее подписщицам:
- "Обожаю комфортную одежду, но такие образы также иногда хочется";
- "За свои почти 18 лет ни разу не надевала каблуки. Пока понимаю, что это не мое. Но обожаю удобную обувь – это кроссовки, очень огненные";
- "Знаю по себе, любимые джинсы и худи всегда с нами, но иногда надо их сбрасывать и сиять. Это заряжает новой энергией";
- "Ой я помню, что вся обувь была на высоком каблуке – дождь, снег, а я красивая на каблуках. А сейчас только на большие праздники".