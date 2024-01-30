Надя Дорофеева не очень часто публикует в инстаграмме фотографии с профессиональных фотосессий. Чаще в ее аккаунте появляются лайфстайл-фотографии. Но иногда она радует подписчиков изысканными продуманными образами.

Читайте такжеЗлата Огневич во Львове: Николас Карма спросил, сколько стоит ее образ.

Новая фотосессия певицы

Для съемки артистка выбрала приталенное вишневое платье без рукавов из эластичного полиамида от Christopher Esber. Наряд имеет фактурный декор и металлические вставки спереди. Высокая посадка юбки с драпировками спереди и по бокам подчеркивает тонкую фигуру Дорофеевой.

На сайте магазина, который в посте отметила Надя, такое платье сейчас на скидке и стоит 24 552 гривны.

Певица решила обойтись без украшений, однако завершила образ помадой в тон наряда и прической с эффектом мокрых волос.

Стильная леди

Надя Дорофеева посвятила пост размышлениям о женственности и проявления нежности в стиле:

"Девушки, а помните мы раньше ходили на каблуках? Так интересно как все изменилось и мы начали ценить комфорт, удобство и наконец больше принимать себя. Мне это очень нравится. Но буду откровенна – иногда все же хочется побыть "леди" потому что это какой-то мгновенный эффект превращения", –

написала артистка.

Такие слова откликнулись многим ее подписщицам: