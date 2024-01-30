Исполнительница приехала во Львов с концертом в поддержку Украины "Отдаю". Певицу застал на одной из улиц города блогер Николас Карма, прославившийся видеороликами в тиктоке "Сколько стоит Look?".

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Николас уже встречался со многими знаменитостями и о нем знают даже известные звезды. Злата Огневич отметила, что очень рада с ним познакомиться.

Недавно девушка кардинально изменила имидж, подстригла волосы и появилась в новом образе.

Образ Златы Огневич

Куртку певица купила во Львове в магазине "Ромашка". Черную классическую сумку JW PEI Злате подарили в шоуруме. Николас Карма добавил, что такой аксессуар стоит 4500 гривен. Кожаные штаны стоят до 2 тысяч гривен, впрочем певица не знает от какого он бренда.

Также Злата показала свой аксессуар. Она продемонстрировала свою золотую цепочку и кулончик. Это подарок, который стоит примерно 10 тысяч гривен.

Это прототип ракеты "Нептун", которая потопила российский крейсер,

– добавила исполнительница.

Черное худи певице подарила ее подруга дизайнер Ляля Согомонян. Обувь у певицы от бренда Stuart Weitzman. Их цена 12500 гривен.

Злата Огневич после записи рубрики "Сколько стоит Look?" пригласила Николаса Карму на свой концерт и даже спела песню "Все не случайно".