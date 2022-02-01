Уже декілька років поспіль все більшої популярності набуває рух fur free, тобто "без хутра". Бренди активно замінюють натуральне хутро на штучне, які нічим не гірше, ба більше, користується більшою популярністю серед покупців. Люди стають свідомими споживачами та підтримують різноманітні активності щодо захисту екології, а бренди своєю чергою підтримують своїх покупців і також переходять на "світлу сторону".

Цікаво Dolce & Gabbana – останній люксовий бренд, який відмовився від хутра у своїх колекціях



Штучні хутра / Фото Style Caster

Dolce & Gabbana

Напередодні люксовий бренд Dolce & Gabbana відмовився від використання натурального хутра у своїх майбутніх колекціях. Бренд припинить використовувати хутро з 2022 року.

Тепер одяг та аксесуари будуть виготовлені лише з екологічних матеріалів, але співпраця з майстрами-виробниками хутра продовжується. Феделі Усаї з відділу маркетингу пояснює, що мода відіграє важливу роль у соціальній відповідальності і це необхідно заохочувати, що й зробив бренд Dolce & Gabbana.

Stella McCartney

Стелла Маккартні підтримувала відмову від натурального хутра ще з 1997-го року. А під час своєї співпраці з Gucci взагалі припинила виробництво сумок з натуральної шкіри. З моменту, коли дизайнерка створила власну лінію одягу, вона припинила повністю використання шкіри та хутра, а з 2015 року перестала використовувати навіть овечу шерсть. Хоча до того моменту це був єдиний матеріал тваринного походження, яким користувалась дизайнерка. Якось вона зізналась, що на відмову повпливало відео, де з тварин жорстоко та грубу здирають шерсть.

Oscar de la Renta

Бренд закінчив використання хутра для своїх колекцій восени 2021 року. "Ми більше не використовуємо хутро у своїх колекціях і не будемо робити цього в майбутньому", – заявили представники бренду.

Ralph Lauren

Дизайнера Ralph Lauren також вразило відео із жорстоким поводженням із тваринами. Це було послання з Китаю, яке продемонстрували активісти PETA на одній із зустрічей. У відео були показані тварини, хутро яких використовувалось для колекцій Ralph Lauren. Це було в далекому 2006-му, але вже тоді дизайнер зрозумів ціну хутряним речам.

Valentino

У 2021-му модний дім Valentino оголосив про закриття своє хутряної фабрики Valentino Polar. Їхня остання колекція з використанням натурального хутра вийшла восени того ж року.

Prada

У 2020-му році Міучча Прада оголосила про відмову від натурального хутра. На це важке для бренду рішення наштовхнули їхні клієнти, які намагались своїми запитами про відмову переконати Prada Group змінити свої погляди. "Зосереджуючи увагу на інноваційних матеріалах, компанія зможе досліджувати нові кордони креативного дизайну, одночасно задовольняючи попит на етичну продукцію", – заявила вона.



Prada відмовився від натурального хутра у своїх колекціях / Фото з інстаграму бренду

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Gucci

Найвідоміший та один із найдорожчих брендів відмовився від хутра з 2018-го року, при тому, що дохід, який приносили саме хутряні вироби складав 12 мільйонів доларів на рік. Не дивлячись на це, генеральний директор вважає, що використання натурального хутра є неетичним і не сучасним. Залишки одиниць одягу з хутра розпродали на благодійному аукціоні. "Досі вважаєте хутро актуальним? Мені воно здається абсолютно несучасним. Ми вирішили відмовитися від цього матеріалу. Замість натурального хутра краще використовувати креатив!" – заявив Марко Біццарі.

Armani

Ще у 2016 році компанія відмовилася від використання натурального хутра. А нещодавно Giorgio Armani Group оголосили про своє рішення відмовитися від використання ангорської вовни. Для Armani відмова від ангори – наступний крок у бік свідомого розвитку.

Michael Kors

З 2018-го преміальний бренд Michael Kors також припинив використовувати натуральне хутро у своїх колекціях, адже завдяки новим технологіям можна створювати розкішні речі і без хутра тварин.

Jimmy Choo

Оскільки компанія Michael Kors Holdings Ltd викупила британський взуттєвий бренд Jimmy Choo, він автоматично перейняв політику Michael Kors та став fur free.

Versace

Відразу після відмови від натурального хутра італійською компанією Furla, свою позицію щодо відмови висловила засновниця бренду Versace. За словами Донателли Версаче, вона не хоче бути причетною до вбивства тварин заради моди, адже це неправильно.



Дуа Ліпа у шубі зі штучного хутра / Фото з інстаграму бренду

Furla

З 2018-го року компанія Furla використовує виключно екохутро, адже сучасні технології дозволяють замінити натуральне хутро чимось альтернативним без шкоди для довкілля.

Tom Ford

Том Форд став веганом, а це своєю чергою призвело до того, що дизайнер відмовився і від використання натурального хутра.

Alexander McQueen і Balenciaga

Модні бренди Alexander McQueen і Balenciaga теж відмовилися від використання натурального хутра. "Щоразу, коли такий знаменитий бренд, як Alexander McQueen і Balenciaga, відмовляється від хутра, він посилає чіткий сигнал про те, що хутру немає місця в сучасному суспільстві", – сказала генеральна директорка організації Humane Society US Кітті Блок.

Автор: Ірина Кріксон