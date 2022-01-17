Дизайнерський дует представив вбрання для сезону осінь – зима 2022. На показ вирішили запросити не лише моделей, але й зірок кіноіндустрії – 62-річну зірку "Твін Пікса" Кайла Маклахлена та 69-річного актора Джеффа Голдблюма, відомого за стрічкою "Парк Юрського періоду".

Зверніть увагу Меган Фокс з’явилася на показі Dolce & Gabbana у відвертому образі: вражаючі фото

До знаменитих акторів також долучилися Ейса Баттерфілд, Томас Сенґстер, Філіппо Скотті та Джефф Голдблюм.

Саме Кайл Маклахлен відрив показ чоловічої колекції, а Джефф Голдблюм – закрив. Перший був одягнений у блакитні атласні штани, сорочку та рукавички, а також у довге чорне пальто. Джефф Голдблюм з’явився в чорному аутфіті, а рукави та поділ його пальта були прикрашені смугами зі штучного хутра.

Темою шоу стала – мода майбутнього, натхненна світом наукової фантастики. Раф Сімонс і Міучча Прада потішили фанатів бренду модними новинками. Вони створили довгі пальта фігурного крою з широкими плечима, бомбери, подовжені штани зі складками знизу та шкіряні плащі з широкими плечима.



Показ Prada осінь – зима 2022/2023 / Фото з Vogue



Показ Prada осінь – зима 2022/2023 / Фото з Vogue



Показ Prada осінь – зима 2022/2023 / Фото з Vogue



Показ Prada осінь – зима 2022/2023 / Фото з Vogue



Показ Prada осінь – зима 2022/2023 / Фото з Vogue



Показ Prada осінь – зима 2022/2023 / Фото з Vogue

Це вже не вперше бренд Prada запрошує на показ акторів. У 2012 році подіумом також пройшлися відомі зіркові особистості, серед яких були Едрієн Броуді, Тім Рот, Віллем Деффо та Гарі Олдман.

Чоловічий показ Prada у 2021 році: дивіться відео