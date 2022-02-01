Уже несколько лет подряд все большую популярность приобретает движение fur free, то есть "без меха". Бренды активно заменяют натуральный мех искусственным, который ничем не хуже, более того, пользуется большей популярностью среди покупателей. Люди становятся сознательными потребителями и поддерживают разнообразные активности по защите экологии, а бренды в свою очередь поддерживают своих покупателей и также переходят на "светлую сторону".

Интересно Dolce & Gabbana – последний люксовый бренд, который отказался от меха в своих коллекциях

Искусственный мех / Фото Style Caster

Dolce & Gabbana

Накануне люксовый бренд Dolce & Gabbana отказался от использования натурального меха в своих будущих коллекциях. Бренд перестанет использовать мех с 2022 года.

Теперь одежда и аксессуары будут изготовлены только из экологичных материалов, но сотрудничество с мастерами-производителями меха продолжается. Федели Усаи из отдела маркетинга объясняет, что мода играет немаловажную роль в социальной ответственности и это необходимо поощрять, что и сделал бренд Dolce & Gabbana.

Stella McCartney

Стелла Маккартни поддерживала отказ от натурального меха еще с 1997 года. А во время своего сотрудничества с Gucci вообще прекратила производство сумок из натуральной кожи. С момента, когда дизайнер создала линию одежды, она прекратила полностью использование кожи и меха, а с 2015 года перестала использовать даже овечью шерсть. Хотя до того момента это был единственный материал животного происхождения, которым пользовалась дизайнер. Однажды она призналась, что на отказ повлияло видео, где с животных жестоко и грубо сдирают шерсть.

Oscar de la Renta

Бренд закончил использование меха для своих коллекций осенью 2021 года. "Мы больше не используем мех в своих коллекциях и не будем делать этого в будущем", – заявили представители бренда.

Ralph Lauren

Дизайнера Ralph Lauren также потрясло видео с жестоким обращением с животными. Это было послание из Китая, которое продемонстрировали активисты PETA на одной из встреч. В видео были показаны животные, мех которых использовался для коллекций Ralph Lauren. Это было в далеком 2006-м, но уже тогда дизайнер понял цену меховым вещам.

Valentino

В 2021-м модный дом Valentino объявил о закрытии своей меховой фабрики Valentino Polar. Их последняя коллекция с использованием натурального меха вышла осенью того же года.

Prada

В 2020 году Миучча Прада объявила об отказе от натурального меха. На это тяжелое для бренда решение натолкнули их клиенты, которые пытались своими запросами об отказе убедить Prada Group изменить свои взгляды. "Сосредоточивая внимание на инновационных материалах, компания сможет исследовать новые границы креативного дизайна, одновременно удовлетворяя спрос на этическую продукцию", – заявила она.

Prada отказался от натурального меха в своих коллекциях / Фото из инстаграма бренда

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Gucci

Самый известный и один из самых дорогих брендов отказался от меха с 2018 года, при том, что доход, который приносили именно меховые изделия, составлял 12 миллионов долларов в год. Несмотря на это, генеральный директор считает, что использование натурального меха является неэтичным и несовременным. Остатки единиц одежды из меха распродали на благотворительном аукционе. "До сих пор считаете мех актуальным? Мне он кажется совершенно несовременным. Мы решили отказаться от этого материала. Вместо натурального меха лучше использовать креатив!" – заявил Марко Биццари.

Armani

Еще в 2016 году компания отказалась от использования натурального меха. А недавно Giorgio Armani Group объявили о своем решении отказаться от использования ангорской шерсти. Для Armani отказ от ангоры – следующий шаг в направлении сознательного развития.

Michael Kors

С 2018 года премиальный бренд Michael Kors также прекратил использовать натуральный мех в своих коллекциях, ведь благодаря новым технологиям можно создавать роскошные вещи и без меха животных.

Jimmy Choo

Поскольку компания Michael Kors Holdings Ltd выкупила британский обувной бренд Jimmy Choo, он автоматически перенял политику Michael Kors и стал fur free.

Versace

Сразу после отказа от натурального меха итальянской компанией Furla свою позицию относительно отказа высказала основательница бренда Versace. По словам Донателлы Версаче, она не хочет быть причастна к убийству животных ради моды, ведь это неправильно.

Дуа Липа в шубе из искусственного меха / Фото из инстаграма бренда

Furla

С 2018 года компания Furla использует исключительно экомех, ведь современные технологии позволяют заменить натуральный мех чем-то альтернативным без ущерба для окружающей среды.

Tom Ford

Том Форд стал веганом, а это в свою очередь привело к тому, что дизайнер отказался и от использования натурального меха.

Alexander McQueen и Balenciaga

Модные бренды Alexander McQueen и Balenciaga тоже отказались от использования натурального меха. "Каждый раз, когда такой знаменитый бренд, как Alexander McQueen и Balenciaga, отказывается от меха, он посылает четкий сигнал о том, что меху нет места в современном обществе", – сказала генеральный директор организации Humane Society US Китти Блок.

Автор: Ирина Криксон