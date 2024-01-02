Колишня дружина Дзідзьо одягнула чарівну сукню з рукавами-буфами: бездоганний образ

Співачка SLAVIA, яка є колишньою дружиною виконавця Дзідзьо, опублікувала світлину в чорному монохромному образі.

SLAVIA поділилася з прихильниками фотографією, яку зробила в квітковій оранжереї на ВДНГ.

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Виконавиця одягнула чорну атласну сукню від бренду Yangol. Плаття оздоблене вишивкою та рукавами-буфами, які надають йому особливої родзинки. Виглядає воно доволі жіночно й романтично. На сайті бренду сукня коштує майже 4 тисячі гривень.

Співачка доповнила образ чорними колготками та завершила look чорними туфлями із золотистим T-ремінцем та підборами.

SLAVIA розпустила волосся та задля красивого кадру сіла в крісло зі святковим антуражем – ялинкою, свічками, червоними подушками та пледом.



Святковий образ співачки / Фото з інстаграму SLAVIA

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