Українська виконавиця та головна героїня 2 сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч, за якою стежать майже пів мільйона прихильників в інстаграмі, продемонструвала аутфіт, який складався з сукні та чокера.

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Більшість зірок перестали святкувати Новий рік в гучних компаніях та віддають перевагу спокійній обстановці з рідними. Злата Огнєвіч відправилася на відпочинок з мамою в Буковель, втім перед відпусткою завітала на новорічну фан-зону українського радіо, де виконала свій хіт "Буревіями".

Образ Злати Огнєвіч

На виступ співачка одягнула міні-сукню на брительках в гусячу лапку в білих та чорних кольорах. Плаття було оздоблене об’ємними чашками, які підкреслювали зону декольте.

Злата доповнила образ шкіряними лосинами та чорним чокером з квітквою аплікацією. Такий аксесуар був справжнім хітом у 2023 році. Чокери з квітами різних розмірів стали мастхевом будь-яких святкових образів.

Виконавиця розпустила волосся та доповнила образ масивними золотими сережками та срібним годинником. На обличчі вона зробила легкий макіяж з акцентом на коричневих повіках та губах.



Святковий образ співачки / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

У публікації співачка подякувала всім, хто допомагає країні в час війни та зазначила, що продовжує не лише вірити в перемогу, але й діяти.

Публікація Злати Огнєвіч

Дякую нашим захисникам, усім силам оборони, підрозділам, розвідці, прикордонникам, службі безпеки, ДСНС, лікарям, волонтерам, парамедикам. Тим, хто перебуває у полоні на свята. Дякую тим, хто тримає країну на своїх людських плечах. І тим, хто продовжує цей непростий шлях.



Дякую вам, українці, за те, що зберігаєте Силу і Віру в собі. За донати, небайдужість, почуття гумору, креатив, величезну широту душі, самовідданість! Я пишу ці слова, а в очах- сльози, вони від освідомлення, наскільки круті і сильні наші люди.



Я вірю в кожного із вас! Що б там не сталося- йдемо на Світло, йдемо на Життя! Я продовжу мріяти про Перемогу і Мир. Я продовжу вірити і діяти.