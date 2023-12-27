Виконавиця поділилася з прихильниками відероликом, в якому вона позує в незвичайному образі. У фотостудії знаменитість позувала у трендових елементах гардероба.

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Співачка продемонструвала цікавий аутфіт, який складався з оксамитового жакета, спідниці та головного тренду зими – червоних колготок. Свій образ Олена Тополя доповнила червоними туфлями-човниками.

Відеоролик супроводжує дуетна пісня Олени Тополі та Влада Дарвіна "Пірнай". Під пісню співачка красувалася не лише в трендовому вбранні, але й бездоганній зачісці та макіяжі. Стилісти вклали біляве волосся у легенькі хвильки, а візажисти нанесли ефектний макіяж з акцентом на червоних губах.

Варто зазначити, що червоний колір – хіт цієї зими, а особливо, в поєднанні з чорним вбрання. Усі світові та українські модниці вже встигли приміряти на собі цієї зими червоні колготки, які поєднували з чорними сукнями, спідницями та пальтами.

Олена Тополя не відстає від трендів, тож залюбки придумала для себе аутфіт, який їй неймовірно личить.

На сторінці фотографині Тетяни Стріли з’явилися не лише додаткові відеокадри зі зйомок, але й нові світлини співачки. Виконавиця приміряла на собі ефектну чорну сукню, в якій позувала на тлі червоного фону. Для цих кадрів знаменитість зібрала волосся в пучок.