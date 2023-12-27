Исполнительница поделилась с поклонниками видеороликом, в котором она в необычном образе. В фотостудии знаменитость позировала в трендовых элементах гардероба.

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Певица продемонстрировала интересный аутфит, состоявший из бархатного жакета, юбки и главного тренда зимы – красных колготок. Свой образ Елена Тополя дополнила красными туфлями-лодочками.

Видеоролик сопровождает дуэтная песня Елены Тополи и Влада Дарвина "Пірнай". Под песню певица красовалась не только в трендовом наряде, но и в безупречной прическе и макияже. Стилисты вложили белые волосы в легкие волны, а визажисты нанесли эффектный макияж с акцентом на красных губах.

Следует отметить, что красный цвет – хит этой зимы, а особенно, в сочетании с черным нарядом. Все мировые и украинские модницы уже успели примерить на себе этой зимой красные колготки, сочетавшие с черными платьями, юбками и пальто.

Елена Тополя не отстает от трендов, так что охотно придумала для себя аутфит, который ей невероятно подходит.

На странице фотографа Татьяны Стрелы появились не только дополнительные видеокадры со съемок, но и новые фотографии певицы. Исполнительница примерила на себе эффектное черное платье, в котором позировала на фоне красного фона. Для этих кадров знаменитость собрала волосы в пучок.