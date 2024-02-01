5 стильних образів на весну: модні варіанти від української стилістки

Дні потрохи стають довшими, а це означає, що нас невдовзі чекає весняний сезон. Зазвичай, в останній місяць зими всі вже активно готуються до весни та зосереджують свою увагу на вбранні, яке підійде для теплої погоди.

Стилістка Тетяна Гулевата вже готує своїх підписників до нового сезону, тож створила цікаві образи, які зможе легко зможе повторити будь-яка дівчина.

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Тетяна підготувала найкращі комбінації речей, які ідеально підійдуть вже для березневих аутфітів. Щоб відтворити образи, у вашому гардеробі має бути базовий светр в білому, молочному, сірому чи акцентному червоному светрі.

Щодо низу – зупиніть свою увагу на класичних блакитних джинсах, сірих чи чорних, а також на шовковій спідниці довжини міді. На початку весни вже можна носити пальта, тому обирайте будь-яку довжину. Стилістка демонструє у своїх образах короткі пальта, тож, очевидно, вони знову будуть в тренді вже зовсім скоро.

Весняні образи доповнюйте чоботами на підборах чи базовими кросівками у світлих тонах. Не забувайте доповнювати образи прикрасами, окулярами та сумками. До найпопулярніших сумок належить сумка-шопер, багет та у формі півмісяця.



Стильні образи на весну / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи на весну / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи на весну / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи на весну / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи на весну / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої

Весняні тренди 2024

Навесні в моді будуть штани на високій посадці. Дизайнери продемонстрували різноманітні штани палаццо в базових кольорах, які гарно поєднуються з будь-яким верхом та взуттям.

До трендових джинсів у новому сезоні належать аж 7 пар. Вони є основою майже всіх наших образів, тож дізнавайтеся у статті, які фасони будуть актуальними у весняний період.

Також нас чекає мода на двоколірні лофери, взуття з T-подібним ремінцем та балетки, які досі залишаються актуальними.