Затишні образи на Різдво, які ви захочете повторити: святкова добірка

До Різдва залишилося кілька днів, а це означає, що час продумати святковий образ. Якщо ви плануєте в зимовий день вийти на прогулянку та шукаєте для себе затишного аутфіту, радимо придивитися до цікавих стилізацій інстаграм-модниць.

Свята – ідеальний час, щоб внести трохи різноманітності в свої образи. Британські fashion-експерти зібрали кілька стильних та теплих образів, які ви можете повторити на Різдво. Одягайте їх на вечерю вдом з близькими чи на прогулянку з друзями.

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Різдвяна прогулянка

Одягайте тепле пальто у вкороченому варіантів разом з теплою шапкою та чоботами в тон. І не забудьте про теплі рукавиці. Ви також можете одягнути білий светр з горловиною та довге пальто, щоб додати аутфіту трохи елегантності.

Затишний день

Якщо Різдво ви проведете вдома, то придумайте для себе затишний образ. Кашемірові штани та кардиган чи светр з шерсті – це все, що вам потрібно для святкового образу.

Святковий червоний лонгслів

Червоний колір став доволі популярним за останні кілька місяців, тож не варто його оминати увагою. Поєднуйте його з чорною спідницею довжини максі, а для додаткової теплоізоляції одягніть чоботи до колін.

Що одягнути на Новий рік