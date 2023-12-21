На одній з різдвяних вечірок Різ Візерспун і Лора Дерн зʼявилися в аутфітах, які майже повністю повторювали одне одного: від сміливих червоних помад до вкладеного однаково волосся.

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Для верху подруги обрали мінімалістичні светри кольору слонової кістки, а на низ додали святкового настрою сріблястими мідіспідницями з паєтками. Кашемір і блискітки – ідеальне поєднання для благородного, але яскравого образу.

Утім, аби зробити луки більш індивідуальними, акторки обрали різне взуття та аксесуари. Зірка "Ранкового шоу" мала елегантні чорні замшеві туфлі та клатч з блискітками, а знаменитість з "Маленьких жінок" взула яскраву червону пару й узяла сумку в тон через плече. Це ми можемо побачити на другому фото, яке демонструє момент, що буває після вечірок: вони відкинули підбори і вже не стежили за ідеальними зачісками.

Поширювати святкову радість... це виснажливо, – написала під інстаграм-публікацією Різ Візерспун.



Різ Візерспун після вечірки разом з Лорою Дерн / Фото інстаграм reesewitherspoon

До слова, Forbes назвав 47-річну Різ Візерспун найбагатшою актрисою у світі. Власний капітал зірки становить 440 мільйонів доларів. У 2022 році вона активно виступала за допомогу українським біженцям та постраждалим дітям, поширюючи інформацію на своїй сторінці у твітері щодо збору коштів.