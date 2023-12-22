Свята – ідеальний час, щоб внести трохи різноманітності в свої образи. Британські fashion-експерти зібрали кілька стильних та теплих образів, які ви можете повторити на Різдво. Одягайте їх на вечерю вдом з близькими чи на прогулянку з друзями.
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Різдвяна прогулянка
Одягайте тепле пальто у вкороченому варіантів разом з теплою шапкою та чоботами в тон. І не забудьте про теплі рукавиці. Ви також можете одягнути білий светр з горловиною та довге пальто, щоб додати аутфіту трохи елегантності.
Затишний день
Якщо Різдво ви проведете вдома, то придумайте для себе затишний образ. Кашемірові штани та кардиган чи светр з шерсті – це все, що вам потрібно для святкового образу.
Святковий червоний лонгслів
Червоний колір став доволі популярним за останні кілька місяців, тож не варто його оминати увагою. Поєднуйте його з чорною спідницею довжини максі, а для додаткової теплоізоляції одягніть чоботи до колін.
Що одягнути на Новий рік
- Радимо звернути увагу на вбрання від мультибрендового магазину Obnova. В одному місці ви знайдете для себе вбрання, взуття та аксесуари для святкування Нового року.
- Інфлюенсерка Ірина Адоніна розповіла про власні вподобання образів у новорічну ніч. За її словами, тотемна тварина 2024 року Зелений Дерев’яний Дракон любить яскраве вбрання, тож образи вона підібрала відповідні.
- Щоб стати зіркою новорічної ночі – зануртеся в розкішні образи модної блогерки Ізі Ангус.