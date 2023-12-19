Інстаграм-мережа заповнена красивими образами, якими неможливо просто надихатися, адже їх обов’язково хочеться повторити.

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У новорічну ніч хочеться сяяти у всіх сенсах, тож образи модної стилістки вам точно допоможуть віднайти щось особливе для себе. Будь-який аутфіт дівчини просто затьмарює, тож ви можете скористатися модними ідеями та приміряти щось з образів на собі.

Господар року Зелений Дерев’яний Дракон любить бути в центрі уваги, тож важливо образ підібрати відповідний. Головними атрибутами вашого аутфіту мають бути блискітки, пір’я, масивні прикраси та акцентні аплікації. Щодо кольору – обирайте металік, золото та білий колір, але й від чорного можете не відмовлятися, адже це класика, яка завжди актуальна.

Новий рік – це найяскравіше свято, тому не бійтеся одягати довгі сукні та топи чи бра з масивним пір’ям. Шик та блиск в новорічну ніч мають повне право бути вашими головними супутниками.

Надихнувшись образами Ізі Ангус, ми підібрали для вас цікаві варіанти вбрання, які точно б вам мали сподобатися. У добірку увійшли сукні металік, стилізація шовкової спідниці максі та сорочки, штанний костюм, поєднання шкіряної спідниці міді з базовою майкою, топи та штани з пір’ям, сукні-комбінації, бюстьє та бра з квітковою аплікацією.

Запевняємо, якщо ви підберте для себе хоча б один із цих образів, тоді точно будете виглядати на всі 100 та закохаєте у себе десятки людей. Такі образи чудово підходять для святкування Нового року в ресторані, а деякі з них – для затишного вечора в колі друзів.