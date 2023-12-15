Прозорість стала провідним трендом у 2023 році, однак це не нововведення, оскільки прозорі вставки на виробах та сукнях були модними у попередні роки також.

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У моді не лише прозорі сукні, але й топи, спідниці та штани. Останнє вбрання активно вривається в тренди та вже застосовується модницями в парі з подовженими жакетами. Це один із красивих новорічних образів, в якому ви точно будете сяяти.

Прозоре вбрання з’явилося в колекціях Miu Miu, Fendi, Valentino, Lanvin, Nensi Dojaka та багатьох інших. Дизайнери довершували прозорі сукні лелітками, мінімалістичними камінцями, флористичними візерунками чи принтом polka dot.

Прозоре вбрання від світових брендів
Прозоре вбрання від світових брендів / Фото Elle

Прозоре вбрання від світових брендів
Прозоре вбрання від світових брендів / Фото Elle

Прозоре вбрання від світових брендів
Прозоре вбрання від світових брендів / Фото Elle

Прозоре вбрання від світових брендів
Прозоре вбрання від світових брендів / Фото Elle

Прозорі сукні часто на собі приміряють Кендалл Дженнер, Гейлі Бібер, Емілі Ратажковскі, Меган Фокс та багато інших знаменитостей чи модних інстаграм-блогерів.

Напередодні новорічних свят саме такі сукні стануть фаворитами. Щоб не виглядати вульгарно, ви можете доповнювати плаття білизною чи боді або ж одягати зверху жакет.

Прозорі сукні є самодостатніми, тож не варто переобтяжувати образ зайвими аксесуарами та прикрасами. Нехай ваш аутфіт залишається мінімалістичним, а увесь wow-ефект сукня візьме на себе сама.