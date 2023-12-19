Инстаграмм заполнен красивыми образами, которыми невозможно просто вдохновляться, ведь их обязательно хочется повторить.

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В новогоднюю ночь хочется сиять во всех смыслах, так что образы модной стилистки вам точно помогут найти что-то особенное для себя. Любой аутфит девушки просто омрачает, так что вы можете воспользоваться модными идеями и примерить что-то из образов на себе.

Хозяин года Зеленый Деревянный Дракон любит быть в центре внимания, поэтому важно образ подобрать подходящий. Главными атрибутами вашего аутфита должны быть блестки, перья, массивные украшения и акцентные аппликации. По цвету – выбирайте металлик, золото и белый цвет, но и от черного можете не отказываться, ведь это классика, которая всегда актуальна.

Новый год – это самый яркий праздник, поэтому не бойтесь надевать длинные платья и топы или бра с массивными перьями. Шик и блеск в новогоднюю ночь имеют полное право быть вашими основными спутниками.

Вдохновившись образами Изи Ангус, мы подобрали для вас интересные варианты нарядов, которые точно вам понравились бы. В подборку вошли платья металлик, стилизация юбки макси и рубашки, брючный костюм, сочетание кожаной юбки миди с базовой майкой, топы и брюки с перьями, платья-комбинации, бюстье и бра с цветочной аппликацией.

Уверяем, если вы подберете себе один из этих образов, тогда точно будете выглядеть на все 100 и влюбите в себя десятки людей. Такие образы отлично подходят для празднования Нового года в ресторане, а некоторые из них – для уютного вечера в кругу друзей.