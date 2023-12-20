Вже невдовзі ми зустрінемо рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Якщо зануримося в китайську культуру, то пригадаємо, що тотемна тварина Дракон любить яскраві кольори, передає 24 Канал.

До теми У чому зустрічати Новий рік 2024: добірка найкращих ідей святкового одягу

Тому цього року на новорічну ніч краще обирати червоні відтінки із золотими вставками. Все це можна вдало доповнити класичними аксесуарами. Загалом у цьому сезоні червоний набув неабиякої популярності, дівчата вводять цей колір у повсякденні образи.



Ірина Адоніна радить образи на Новий рік 2024 / Фото з особистого архіву інфлюенсерки

До прикладу, гарно доповнити образ може червоний шарф, колготки, рукавички або взуття. Тому для святкування Нового року – це найактуальніший колір.

В українських дизайнерів є дуже елеганті та витончені варіанти червоних суконь у колекціях. Раджу придивитися до бренду GASANOVA та J'amemme, саме в їхніх колекціях сховалися мої фаворити,

– зазначила інфлюенсерка.

Дизайнерки обрали яскраві кольори, використали паєтки, сукні мають трішки відвертий стиль, але при цьому елегантні та стримані.

"Я вважаю, що дівчата в такому образі будуть ідеально виглядати у новорічну ніч", – додала Ірина Адоніна.



Сукня бренду GASANOVA / Фото Ірини Адоніної



Сукня бренду GASANOVA / Фото Ірини Адоніної



Сукня бренду J'AMEMME / Фото Ірини Адоніної

Інфлюенсерка каже, що обрала б на святкування Нового року польський бренд Magda Butrym, а саме – червону сукню з її колекції, оскільки вона дуже жіночна, її можна одягати на якісь вечірки, де буде передбачений коктейльний дрес-код.

Доповнити яскравий лук варто стриманою укладкою – низьким хвостом або пучком та зробити акцент на макіяжі. Взуття та аксесуари мають бути класичні. Маленька чорна сумка, але доповнити все можна масивними прикрасами. Якщо вибір впав на великі сережки, тоді до такої яскравої сукні на шиї краще нічого не одягати, а сережки комбінувати з перснем і з браслетом,

– розповіла модна інфлюенсерка.



Сукня бренду Magda Butrym / Фото Ірини Адоніної



Ніжний образ Розі Гантінгтон-Вайлі / Фото інстаграм @rosiehw

Зустрічайте Новий 2024 рік у яскравому образі з не менш яскравим, піднесеним настроєм і Зелений Дракон потішить вас приємними сюрпризами.