Вскоре мы встретим год Зеленого Деревянного Дракона. Если погрузимся в китайскую культуру, то вспомним, что тотемное животное Дракон любит яркие цвета, передает 24 Канал.

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Поэтому в этом году на новогоднюю ночь лучше выбирать красные оттенки с золотыми вставками. Все это можно успешно дополнить классическими аксессуарами. В общем в этом сезоне красный приобрел незаурядную популярность, девушки вводят этот цвет в повседневные образы.



Ирина Адонина советует образы на Новый год 2024 / Фото из личного архива инфлюенсерки

К примеру, хорошо дополнить образ может красный шарф, колготки, перчатки или обувь. Поэтому для празднования Нового года – это самый актуальный цвет.

У украинских дизайнеров есть очень элеганты и изящные варианты красных платьев в коллекциях. Советую присмотреться к бренду GASANOVA и J'amemme, именно в их коллекциях скрылись мои фавориты,

– отметила инфлюэнсерша.

Дизайнерки выбрали яркие цвета, использовали паетки, платья имеют откровенный стиль, но при этом элегантные и сдержанные.

"Я считаю, что девушки в таком образе будут идеально выглядеть в новогоднюю ночь", – добавила Ирина Адонина.



Платье бренда GASANOVA / Фото Ирины Адониной



Платье бренда GASANOVA / Фото Ирины Адониной



Платье бренда J'AMEMME / Фото Ирины Адониной

Инфлюэнсер говорит, что выбрала бы на празднование Нового года польский бренд Magda Butrym, а именно – красное платье из ее коллекции, поскольку оно очень женственная, ее можно одевать на какие-то вечеринки, где будет предусмотрен коктейльный дресс-код.

Дополнить яркий лук следует сдержанной укладкой – низким хвостом или пучком и сделать акцент на макияже. Обувь и аксессуары должны быть классическими. Маленькая черная сумка, но дополнить все можно массивными украшениями. Если выбор пал на большие серьги, тогда к такому яркому платью на шее лучше ничего не одевать, а серьги комбинировать с перстнем и с браслетом,

– рассказала модная инфлюенсерки.



Платье бренда Magda Butrym / Фото Ирины Адониной



Нежный образ Рози Гантингтон-Вайли / Фото инстаграмм @rosiehw

Встречайте Новый 2024 год в ярком образе с не менее ярким, приподнятым настроением и Зеленый Дракон порадует вас приятными сюрпризами.