Який одяг купити влітку: 10 речей, які рекомендує стилістка

Літній гардероб обов’язково треба пововнити красивим вбранням, яке буде вдало поєднуватися між собою. Стилістка розповіла про топові покупки на літо, які допоможуть вам створити стильні образи.

Для красивих та вдалих образів не потрібно купувати багато речей. Важливо лише мати певну капсулу, яка допоможе вам створити чимало аутфітів на будь-яку подію.

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Українська стилістка визначила певну кількість речей, які варто придбати на літо. Вони складаються з базових елементів гардероба, трендових речей та стильних кольорів, які заполонили всі колекції відомих брендів.

Тональні образи

Цього сезону дуже популярними є речі у відтінку вершкового масла, втім стилістка радить обирати приглушені глибокі та незвичні відтінки, які чудово комбінуються з нейтральним білим.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Червоно-кораловий

Обирайте для себе в цьому життєрадісному кольорі червону сорочку, майку, сукню чи спідницю. Всі ці речі вдало поєднаються з будь-яким літнім вбранням.



Ефектне вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Total White

Білосніжні образи повністю створені для розкішного літа. В ідеалі у вашому гардеробі має бути біла сукня, лляний костюм чи білий жилет з бермудами.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Сумка з рафії

В літню пору особливо популярною є сумка з рафії. Найчастіше модниці обирають природні відтінки, втім цього сезону радимо обрати контрастний чорний, який добре пасуватиме до білого чи створить з чорним монохромний look.



Актуальне вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

В’язаний одяг кроше

Вбрання в’язане гачком є абсолютним хітом літа. Радимо обирати для себе спідниці чи топи, а то й красиві сукні кроше, які ідеально пасують для пляжного відпочинку чи міського виходу.



Стильне вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Бермуди

Ці стильні шорти ще не покинули трендів, тож їх можна сміливо носити на будь-які події – в офіс, на прогулянку з друзями чи на день народження.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Жилети

Цей елемент гардероба з’явився в моді минулого року та не здає оборотів. Чимало брендів представили різноманітні кольори й фасони, тож вам точно буде з чого вибрати.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Об’ємні спідниці

Цього літа робіть ставку на пишну та дівчачу спідницю. Колір може бути будь-який – від базового чорного до яскравого червоного.



Модне вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Плетене взуття та панама

Взуття у сітку – абсолютний хіт літа. Вони чудово поєднуються з панамою з рафії чи сумкою. А ще бездоганно до такого образу пасуватиме сумка кроше.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

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