Серена Вільямс відвідала гала-вечір годинникового бренду Audemars Piguet. Для такого виходу вона одягнула плаття від дизайнерки Анни Октобер.

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Гала-вечір з нагоди презентації жіночої моделі хронографа Royal Oak Mini швейцарського годинникового бренду Audemars Piguet відбувся у Мілані. 23-разова володарка Великого шолому стала гостею цієї події, тож підібрала для себе бездоганний аутфіт.

Образ Серени Вільямс

Легендарна американська тенісистка одягнула ефектну сукню з нової весняно-літньої колекції. Серена обрала плаття Willow з ефектним вирізом та відкритими плечима та ефектним вирізом на талії.

Тенісистка доповнила образ золотим годинником та каблучкою з великим діамантом. Вона розпустила волосся та вклала у легкі хвильки, а візажисти зробили розкішний макіяж, який підкреслив погляд, а губи нафарбували світло-сливовою помадою.

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