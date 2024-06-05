Серена Уильямс посетила гала-вечер часового бренда Audemars Piguet. Для такого выхода она надела платье от дизайнера Анны Октобер.

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Гала-вечер по случаю презентации женской модели хронографа Royal Oak Mini швейцарского часового бренда Audemars Piguet состоялся в Милане. 23-кратная обладательница Большого шлема стала гостьей этого события, поэтому подобрала для себя безупречный аутфит.

Образ Серены Уильямс

Легендарная американская теннисистка надела эффектное платье из новой весенне-летней коллекции. Серена выбрала платье Willow с эффектным вырезом и открытыми плечами и эффектным вырезом на талии.

Теннисистка дополнила образ золотыми часами и кольцом с крупным бриллиантом. Она распустила волосы и уложила в легкие волны, а визажисты сделали роскошный макияж, который подчеркнул взгляд, а губы накрасили светло-сливовой помадой.

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