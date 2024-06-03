Американская актриса Деми Мур уже длительный период поражает поклонников интересными и стильными образами. Знаменитость произвела фурор на Каннском кинофестивале своими платьями и снова продолжает поражать красивыми аутфитами.

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Образ Деми Мур

Актриса активно сотрудничает со стилистом, поэтому все ее аутфиты получаются безупречными. Ювелирный бренд Cartier устроил вечеринку High Jewelry Gala на которую звезды приходили в изысканных платьях. Деми Мур на этот раз снова поразила своим видом.

Красавица примерила темно-фиолетовое платье-бюстье с драпировкой и небольшим шлейфом. Деми распустила волосы и уложила их в легкие волны, дополнив вид ценным массивным колье и серьгами.

Главной изюминкой образа стала черная маскарадная маска, которую актриса надела на лицо. Такой аксессуар часто используют на венских балах, поэтому актриса написала в своем инстаграме, что почувствовала себя на настоящем балу.

61-летняя актриса уже длительное время демонстрирует в сети роскошные повседневные и праздничные образы, подчеркивая свое стройное тело, белоснежную улыбку и длинные черные волосы. Голливудская актриса имеет безупречный вкус и постоянно это демонстрирует.

В создании аутфитов ей помогает американский звездный стилист Брэд Горески. Он сумел найти наряд, который лучше всего подходит знаменитости, поэтому постоянно стилизует для Деми Мур роскошные образы, которые фанаты активно расхваливают.