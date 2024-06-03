Американська акторка Демі Мур вже тривалий період вражає прихильників цікавими та стильними образами. Знаменитість призвела фурор на Каннському кінофестивалі своїми сукнями та знову продовжує вражати красивими аутфітами.

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Образ Демі Мур

Акторка активно співпрацює зі стилістом, тож всі її аутфіти виходять бездоганними. Ювелірний бренд Cartier влаштував вечірку High Jewelry Gala на яку зірки приходили у вишуканих сукнях. Демі Мур цього разу знову вразила своїм виглядом.

Красуня приміряла темно-фіолетову сукню-бюстьє з драпіруванням та невеличким шлейфом. Демі розпустила волосся та вклала його в легкі хвильки, доповнивши вигляд коштовним масивним кольє та сережками.

Головною родзинкою образу стала чорна маскарадна маска, яку акторка одягнула на обличчя. Такий аксесуар часто використовують на віденських балах, тож акторка написала у своєму інстаграмі, що відчула себе на справжньому балі.

61-річна акторка вже тривалий час демонструє в мережі розкішні повсякденні та святкові образи, підкреслюючи своє струнке тіло, білосніжну усмішку та довге чорне волосся. Голлівудська акторка має бездоганний смак та постійно це демонструє.

У створенні аутфітів їй допомагає американський зірковий стиліст Бред Горескі. Він зумів віднайти вбрання, яке найкраще пасує знаменитості, тож постійно стилізує для Демі Мур розкішні образи, які фанати активно розхвалюють.