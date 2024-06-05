Модель Рози Хантингтон-Уайтли может похвастаться немалой коллекцией нарядов. Блондинка хорошо разбирается в трендах, поэтому на собственном примере показывает, что для безупречного образа нужно приложить не так уж и много усилий.

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Инфлюенсерка любит классические наряды, поэтому крайне редко одевается в стиль кэжуал. В ее гардеробе преобладают наряды из трикотажа, шелка, льна и хлопка. Лето уже наступило, а вместе с тем время планировать стильные образы для жаркой погоды. Красивый аутфит продемонстрировала на себе британская модель, который можно легко повторить.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

В этом году в моде длинные белые юбки, поэтому ярая модница надела изделие, соединив его с белой шелковой майкой на тонких бретелях. Свой безупречный аутфит Рози довершила кремовой банданой.

Этот головной убор не является популярным, впрочем инфлюенсерка с почти 20-миллионной аудиторией возвращает моду на эту шелковую вещь. И действительно, такая красивая бандана идеально подходит к легкому и стильному летнему образу.

Примерить наряд, как в Розе можно для прогулки по городу или на пляж. В обоих случаях наряд будет уместным. Модель распустила волосы, нанесла на губы бордовую помаду и довершила образ золотым массивным браслетом.



Рози Хантингтон-Уайтли показала стильный образ / Фото из инстаграма модели

Какие головные уборы в тренде в 2024 году

Головные уборы являются важным элементом гардероба в жаркое время, потому что защищают голову от перегрева, а волосы – от выжигания солнечными лучами. Советуем вам обратить внимание на платки, повязки, кепки, панамы и шляпы. Как они выглядят смотрите в нашем материале.