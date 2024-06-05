Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі може похизуватися чималою колекцією вбрання. Білявка добре знається на трендах, тож на власному прикладі показує, що бездоганного образу потрібно прикласти не так вже й багато зусиль.

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Інфлюенсерка любить класичне вбрання, тож вкрай рідко одягається у стиль кежуал. У її гардеробі переважають вбрання з трикотажу, шовку, льону та бавовни. Літо вже настало, а разом з тим час планувати стильні образи для спекотної погоди. Красивий аутфіт продемонструвала на собі британська модель, який можна легко повторити.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Цього року в моді довгі білі спідниці, тож затята модниця одягнула виріб, поєднавши його з білою шовковою майкою на тонких бретелях. Свій бездоганний аутфіт Розі довершила кремовою банданою.

Цей головний убір не є популярним, втім інфлюенсерка з майже 20-мільйонною аудиторією повертає моду на цю шовкову річ. І справді, така красива бандана ідеально пасує до легкого й стильного літнього образу.

Приміряти вбрання, як у Розі можна для прогулянки містом чи на пляж. В обох випадках вбрання буде доречним. Модель розпустила волосся, нанесла на губи бордову помаду та довершила образ золотим масивним браслетом.



Розі Гантінгтон-Вайтлі показала стильний образ / Фото з інстаграму моделі

Які головні убори в тренді у 2024 році

Головні убори є важливим елементом гардероба в спекотну пору, бо захищають голову від перегріву, а волосся – від випалювання сонячними променями. Радимо вам звернути увагу на хустинки, пов’язки, кепки, панами та капелюхи. Як вони виглядають дивіться у нашому матеріалі.