Селена Гомес вразила вибором сукні на кінопремії SAG Awards: розкішний вихід

Акторка та співачка Селена Гомес вразила всіх своїм розкішним образом на премії SAG Awards. Знаменитість одягнула білосніжну сукню, яка підкреслювала її форми.

У суботу, 24 лютого, у Лос-Анджелесі відбулася кінопремія SAG Awards, яку відвідали чимало знаменитостей. Гостей, зірок та навіть фотографів здивував вихід Селени Гомес.

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Образ акторки на SAG Awards

31-річна зірка вирішила обрати для себе звичайну білосніжну сукню на бретельках. Її особливістю були лелітки, які повністю прикрашали все плаття. Вбрання на бретельках також було оздоблене шлейфом, тож вихід Селени Гомес порівнювали з сукнею нареченої.

Ніжне плаття знаменитість придбала від бренду Versace, креативною директоркою якого є сестра засновника бренду Донателла Версаче. Свій вихід Селена доповнила сережками-кільцями від Messika White. Такі прикраси були в моді в нульових, втім зірка таки вирішила одягнути помітні сережки.

Волосся акторка зачесала назад, тож воно спадало по плечах об’ємними локонами. Варто зазначити, що прикраси та зачіска підібрані не просто так. Виявляється, Селена вирішила передати своїм образом стиль супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд.

У мережі з’явилося відео, на якому Селена Гомес мило спілкується та обіймається з Різ Візерспун, яка сяяла на премії в червоній сукні.

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