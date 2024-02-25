На премію гільдії кіноакторів США, яка відбулася 30-й раз у Лос-Анджелесі, Марго Роббі завітала в кутюрній сукні.

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Образ Марго Роббі

Зірка фільму "Барбі", у суботу, 24 лютого, завітала в концертний зал Shrine Auditorium, де відбувалася премія, в дещо незвичному образі. Знаменитість обрала для себе сукню з кутюрної колекції бренду Schiaparelli зі старої колекції осінь-зима 2020.

Плаття було пошите з оксамиту без бретелей в довжині міні. Особливим та незвичним його зробило рожеве нашарування тканини, яке обрамляло талію акторки, накривало габаритним хвостиком банта частину плеча та спадало шлейфом.

Марго доповнила образ класичними туфлями-човниками чорного кольору та браслетом на нозі. Білявка вклала волосся у легкі кучері та зробила ніжний макіяж з акцентом на рожеві губи.

Чому образи Марго Роббі особливі

У 2023 році світ побачив фільм "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі. У кінострічці акторка з’являлася в особливих образах, які притаманні костюмам та сукням, в які одягнені ляльки Барбі.

Стиліст акторки Ендрю Мукамал доволі сильно захопився ідеєю аутфітів акторки під час рекламного туру фільму. Марго Роббі кожного разу приміряла на собі вбрання, які повторювали образи ляльок, які випустила фірма Mattel. Всі речі для акторки створювали відомі бренди, тож кожен вихід супроводжувався десятками спалахів фотографів, а її образи одразу з’являлися у всіх модних виданнях.

Рожевий колір завжди асоціювався з Барбі. Влітку в моду увійшов тренд на рожеве вбрання barbiecore. За Марго Роббі закріпився статус знаменитості, яка позиціює себе з лялькою Барбі, оскільки вона досі одягає рожевий одяг. Та й сама акторка не проти з’являтися у вбранні, яке найчастіше прикрашає відомих ляльок у всьому світі.