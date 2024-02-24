Ед Вествік та його дівчина, акторка Емі Джексон відвідали разом презентацію колекції бренду Genny. Закохані продемонстрували гармонійний образ в чорних та білих монохромних аутфітах.

Дивіться також Ельза Госк одягнула наймодніше весняне пальто: його вже давно ніхто не носив

36-річний актор серіалу "Пліткарка" останнім часом перебуває під пильним поглядом прихильників та стрітстайл-фотографів після того, як зробив пропозицію 32-річній Емі Джексон під час відпочинку в гірськолижному курорті. Тепер багатомільйонна аудиторія залюбки спостерігає за майбутнім подружжям.

Ед Вествік та Емі Джексон у Мілані

Актор одягнув чорний костюм, під низом у нього виднілася брендова футболка Genny з надписом. Зверху він накинув чорне пальто довжини максі. Його образ доповнювало чорне взуття та срібляста підвіска.

Дівчина актора одягнула шовкову подовжену сорочку білого кольору, яку поєднала з жакетом та штанами. Костюм Емі Джексон обрала у світло-сріблястому відтінку. Зверху знаменитість накинула молочне пальто. Вона одягнула сріблясті босоніжки та стилізувала свій бездоганний образ завдяки розкішному макіяжу та зачісці.

Наречена Еда Вествіка зачесала волосся у низький хвіст, нафарбувала губи темно-вишневою помадою та одягнула класичні окуляри-каплі від Ray Ban. Неймовірно красивий образ пари супроводжували десятки спалахів стрітстайл-фотографів.