Світову відомість Вествіку подарувала роль Чака Басса у серіалі "Пліткарка". А історія кохання його героя з Блер Волдорф, яку зіграла Лейтон Містер, стала культовою для своєї епохи.

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З того часу особисте життя Вествіка – у центрі уваги. Особливо зараз, коли актор освідчився Емі Джексон. Пара перебуває у стосунках вже 3 роки.

У своєму інстаграмі Вествік поділився світлинами особливого моменту й підписав їх доволі лаконічно: "Hell YES!".

Що відомо про стосунки Вествіка та Джексон

Вперше майбутні закохані зустрілися у 2021 році на перегонах. Ед відразу відчув симпатію до Емі й влаштував побачення, на яке запросив також їхніх собак: пуделя (Емі) й французького бульдога (свого).

Емі зізнається, що Ед знав, як завоював її серце. Кава й товариство улюбленців спрацювали на всі 100%.

Стосунки пари розвивалися стрімко. Вже невдовзі Емі познайомила Еда зі своїм сином Андреасом. Вони відразу подружилися. Емі розповіла, що Ед – найтурботливіший та найдобріший до Андреаса.

Закохані активно працюють над розвитком своїх кар'єр, однак завжди знаходять час, аби побути разом. Вони наголошують, що головне у їхніх стосунках – баланс.