Мировую известность Вествику подарила роль Чака Басса в сериале “Сплетница”. А история любви его героя с Блэр Уолдорф, которую сыграла Лейтон Мистер, стала культовой для своей эпохи.

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С тех пор личная жизнь Вествика находится в центре внимания. Особенно сейчас, когда актер сделал предложение Эми Джексон. Пара находится в отношениях уже три года.

В своем инстаграмме Вествик поделился фотографиями особого момента и подписал их достаточно лаконично: "Hell YES!".

Что известно об отношениях Вествика и Джексон

Впервые будущие влюбленные встретились в 2021 году на скачках. Эд сразу почувствовал симпатию к Эми и устроил свидание, на которое пригласил также их собак: пуделя (Эми) и французского бульдога (своего).

Эми признается, что Эд знал как завоевал ее сердце. Кофе и общество питомцев сработали на все 100%.

Отношения пары развивались стремительно. Вскоре Эми познакомила Эда со своим сыном Андреасом. Они сразу подружились. Эми рассказала, что Эд самый заботливый и добрый к Андреасу.

Влюбленные активно работают над развитием своих карьер, однако всегда находят время, чтобы побыть вместе. Они подчеркивают что главное в их отношениях – баланс.