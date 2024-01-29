Змінювалися епохи, відбувалися радісні й трагічні історичні події, а незмінним залишалося лише одне: кохання Гарольда та Джорджії одне до одного. Їхня історія нагадує фільм й, абсолютно можливо, що колись Голлівуд вирішить її екранізувати.

Зверніть увагу До стосунків й гадки не мали: чоловіки розповіли, що у жінках вражає їх найбільше

Майбутні закохані познайомилися по листуванню

Знайомство Гарольда та Джорджії відбулося через низку романтичних листів.

Гарольд служив, а Джорджія працювала у Канзас-Сіті. Єдине, що поєднувало майбутніх закоханих, – спільний друг. Саме він і виявився Купідоном для їхнього шлюбу.

Одного разу друг запитав Гарольда, чи не хоче він написати листа вродливій дівчині. Коли Гарольд побачив фото Джорджії, він зрозумів, що закохується у дівчину, з якою досі не перекинувся жодних словом.

Упродовж декількох місяців Гарольд та Джорджія листувалися. Вони писали одне одному повідомлення, гідні найкращих романів. За цей час молоді люди краще пізнали одне одного й зрозуміли, що хочуть зустрітися.

Сержант відпустив Гарольда лише на декілька хвилин. Однак перша зустріч закоханих все одно вдалася дуже особливою. Як тільки Гарольд побачив Джорджію, яка йшла йому назустріч, він збагнув: це – назавжди.

Вони не просто кохають, а показують це щодня

Гарольд та Джорджія одружилися через три місяці після першої зустрічі. Зараз у них – три доньки й 70 років разом у скарбничці щастя.

Коли їх запитують про секрет щастя, Гарольд та Джорджія відповідають просто: кохання. Саме воно допомагає пережити усі злети й падіння: як особисті, так і світу навколо.

А Лінда – донька пари – додає: її батьки не просто кажуть, що досі закохані, а й показують це щодня вчинками.

Стосунки Гарольда та Джорджії – приклад для їхніх доньок.