Звичайно, кожна людина – унікальна. А користувачі мережі, які поділилися цими фактами, роблять висновок на основі спілкування лише зі своїми партнерками. Водночас все одно цікаво дізнатися, що ж найбільше вражає та дивує чоловіків.
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Що вражає чоловіків найбільше
- Часто, коли жінка розповідає про якусь проблему, вона вже знає, як діяти, однак хоче, аби її вислухали.
- Жінки бувають занадто критичні до себе: якщо почути, що каже їхній внутрішній голос, можна отримати шок.
- Душ ніколи не буває надто гарячим!
- Жінки відчувають сильний суспільний тиск щодо свого вигляду.
- Кримінальні шоу – must have для спокійного вечора.
- Засоби жіночої гігієни коштують занадто дорого.
- Жіночий одяг має тисячі варіацій. Однак знайти "саме те" буває дуже складно.
- Ґумки для волосся з'являють просто нізвідки й починають розмножуватися.
- Те, що наснилося уночі, може змінити весь день.
- Деякі жінки справді люблять, коли їм дарують квіти.
- Зволожувальний крем після душу покриває 90% тіла.
- Виявляється, бувають накладні вії.
Що ж, тепер черга жінок розповісти, які факти про чоловіків вразили їх після початку стосунків.