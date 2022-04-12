Звезды сериала "Эмили в Париже" появились в голубовато-желтых образах в знак поддержки Украины

Звезды сериала "Эмили в Париже" оделись во наряды в цветах национального флага Украины. Таким образом, актеры решили поддержать нашу страну.

Главный цвет 2022 Very Peri, который определил институт цвета Pantone, уже не занимает первые позиции. Весь мир, который поддерживает Украину, все чаще одевается в сине-желтые цветовые сочетания, которые символизируют флаг нашей страны.

Читайте также Stand with Ukraine: Мэй Маск показала съемку для украинского глянца L'officiel

Оригинальным способом поддержать украинцев решили актеры сериала "Эмили в Париже". Лили Коллинз и Эшли Парк решили стилизовать парный аутфит, который вместе создаст сине-желтое украинское знамя.

На фестиваль Paley Fest главная героиня сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз надела голубой костюм, состоящий из фактурного жакета и мини-юбки. Эшли Парк примерила желтый костюм из топа в сетку и юбки меди с бахромой.



Лили Коллинз и Эшли Парк в голубовато-желтом образе / Фото с Getty Images



Лили Коллинз и Эшли Парк в голубовато-желтом образе / Фото с Getty Images

Скандал с сериалом "Эмили в Париже"

Напомним, в конце декабря второй сезон сериала "Эмили в Париже" поднял шум в сети . Украинцев разозлил образ героини из Киева, которая крадет вещи из магазина. Создатели сериала решили, что Петр должен выглядеть неуклюжей и чудаковатой. Тогда разгорелся большой скандал.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко даже отправил письмо стриминговой платформе Netflix со своей позицией по оскорбительному образу украинки в сериале "Эмили в Париже". В дальнейшем ему пообещали держать тесный контакт, чтобы предотвратить подобные случаи.