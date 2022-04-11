Мама миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска продолжает активно поддерживать Украину. Знаменитая блондинка на этот раз появилась не в новом образе. Она показала свою архивную съемку для издания L'Officiel.

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Писательница, диетология и модель Мэй Маск дважды прилетала в Украину. В 2017 году она гостила в Киеве, а в 2021 году прилетала на бизнес-конференцию и презентацию автобиографической книги. Теперь блондинка поддерживает нашу страну из-за границы.

Мэй Маск обожает Киев и украинских дизайнеров. Она едва ли не единственная знаменитость, в гардеробе которой есть вещи от многих украинских брендов.

В своем инстаграм-профиле с 548-тысячной аудиторией Мэй Маск с первых дней войны активно поддерживает украинцев. Она довольно часто представляет фото, образы которых составляют вещи от наших дизайнеров. Мей тоже любит ностальгировать. Ранее она вспоминала в фотографиях свои поездки в Киев, а теперь показала фотографии со съемок для украинского издания.