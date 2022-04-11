Американская манекенщица Мэгги Роулинс в начале апреля прилетела в Польшу, чтобы работать медсестрой и помогать украинским беженцам.

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Модель уже показывала в своем инстаграм-профиле полевой лагерь для волонтеров и кадры с украинцами, но снова решила вспомнить время, когда она помогала людям, вынужденным бежать от войны.

Сейчас Мэгги вернулась домой в США, но никак не может отпустить свое пребывание в Польше. Ранее она писала, что ей очень тяжело передать словами свой опыт, ведь она была невероятно подавлена ​​от того, что переживают и чувствуют люди, которые покидают своих родных по ту сторону границы.

Модель опубликовала кадры своей подруги Сони Гойденко, на которых запечатлены украинцы при въезде в Польшу.



Мэгги Роулинс с другими волонтерами в Польше / Фото из инстаграммы

Мэгги описывает, что на кадрах изображена суета на украинско-польской границе. Фото сделаны с автобусной остановки, куда беженцы идут после того, как достали еду, напитки, одежду, SIM-карты и игрушки для детей.

Часто люди переживают, что автобус поедет без них, впрочем, за Мэгги успокаивала всех, ведь автобусы приходят каждые 20 минут.

"Большинство беженцев много дней путешествуют. Дети часто блюют от постоянного укачивания и тошноты. Многие целыми днями ездили в автобусах и поездах. Польская армия и волонтеры помогают беженцам садиться в автобусы - помогают с багажом и объясняют, куда направляются автобусы. Беженцы ждут автобусы в любое время дня в любую погоду, чтобы сесть на следующий шаг своего ужасного и изнурительного путешествия", – написала модель Мэгги Роулинс.